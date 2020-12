Volley | Alessandro Michieletto | “Trento ha investito nei giovani”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato all’universo pallavolo. Questa volta, doppia intervista a dueprodigi: Francesca Bosio, palleggiatrice di Chieri, e, schiacciatore di. Partiamo dal lato rosa, parlando di Francesca, che come tante atlete approda in A1 dopo un’esperienza A2: “Ho giocato circa tre anni fa in A2. L’ho definita la mia prima volta nel mondo dei grandi. Nel mio ruolo, per la prima volta, dovevo alzare a giocatori di alto livello, la squadra era davvero molto forte e siamo saliti in A1. Sinceramente, rifarei l’esperienza di ‘scendere’ in A2, perchè è fondamentale. Fare anche il secondo palleggio in A1 è importante, ma credo sia fondamentale aver modo di prendersi le proprie ...