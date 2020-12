Vittorio Feltri a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Laura Boldrini censurata da mio figlio Mattia? Io ho pubblicato il suo articolo su Libero | non ho paura di lei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Se avreiil post dicensurato da miosull’Huffington Post? No, io l’hoper dimostrare che io non hodella”. Così, ospite de ‘La’ di, in onda venerdì 18 dicembre sualle 22.45 ha commentato la decisione di suo, di non pubblicare sul suo sito, L’Huffington Post, un commento dell’ex presidente della Camera in cui si parlava di violenza contro le donne proprio nella Giornata internazionale dedicata al contrasto di questo odioso fenomeno, contenente tre righe dedicate al ...