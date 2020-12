Violazione norme anti-covid, chiusura per pub del centro storico della Capitale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al centro storico di Roma, la Polizia Locale è intervenuta in un pub: in tarda serata trovate 27 persone all’interno. Scattata la chiusura. Tutto è accaduto intorno alle 23.00, durante i consueti controlli sul rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da covid-19, pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in un locale in pieno centro storico: all’interno sono state trovate 27 persone a consumare bevande, nonostante le serrande fossero abbassate. Il titolare del locale, un cittadino di nazionalità bulgara di 50 anni, è stato sanzionato per Violazione delle misure sul contenimento dell’emergenza epidemiologica. Scattato il provvedimento di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Aldi Roma, la Polizia Locale è intervenuta in un pub: in tarda serata trovate 27 persone all’interno. Scattata la. Tutto è accaduto intorno alle 23.00, durante i consueti controlli sul rispetto delle normative a contrastodiffusione del contagio da-19, pattuglie del I Gruppo TreviPolizia Locale di Romasono intervenute in un locale in pieno: all’interno sono state trovate 27 persone a consumare bevande, nonostante le serrande fossero abbassate. Il titolare del locale, un cittadino di nazionalità bulgara di 50 anni, è stato sanzionato perdelle misure sul contenimento dell’emergenza epidemiologica. Scattato il provvedimento di ...

