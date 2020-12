Villas-Boas in conferenza, i giornalisti lasciano la sala stampa. Poi il chiarimento (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la vicenda della lite tra Andrè Villas-Boas e un giornalista de La Provence, il tecnico del Marsiglia oggi è arrivato in conferenza stampa. All’ingresso del tecnico, i giornalisti presenti hanno lasciato la sala stampa per protestare, schierandosi dalla parte del collega. Dopo alcuni confronti, i professionisti sono rientrati in sala stampa, con Villas-Boas che ha letto un discorso di scuse, su quanto accaduto. Queste le sue parole: “Non ero a conoscenza della vostra reazione. Vorrei spendere una parola sull’incidente che mi ha opposto al giornalista Jean-Claude Leblois. Ho avuto una reazione di cui mi pento. La sostanza del mio pensiero non cambia, ma capisco che la forma ha suscitato critiche. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la vicenda della lite tra Andrèe un giornalista de La Provence, il tecnico del Marsiglia oggi è arrivato in. All’ingresso del tecnico, ipresenti hanno lasciato laper protestare, schierandosi dalla parte del collega. Dopo alcuni confronti, i professionisti sono rientrati in, conche ha letto un discorso di scuse, su quanto accaduto. Queste le sue parole: “Non ero a conoscenza della vostra reazione. Vorrei spendere una parola sull’incidente che mi ha opposto al giornalista Jean-Claude Leblois. Ho avuto una reazione di cui mi pento. La sostanza del mio pensiero non cambia, ma capisco che la forma ha suscitato critiche. ...

Ultime Notizie dalla rete : Villas Boas Villas-Boas in conferenza, giornalisti lasciano la sala stampa: "Mi scuso ma non per la sostanza" TUTTO mercato WEB Ligue 1 2020/21, il programma della 16^ giornata: Lille-Psg per il primo posto

Nel secondo anticipo il Marsiglia vuole ritrovare la vittoria dopo la deludente sconfitta di Rennes. La squadra di Villas-Boas affronterà il Reims in casa, per accorciare sulle prime in classifica.

