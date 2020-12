Vigilante ucciso, la figlia si laurea in Legge con 110 e Lode: “Gli ho promesso giustizia” (Di venerdì 18 dicembre 2020) La figlia del Vigilante Franco Della Corte, ucciso a Napoli nel 2018, si è laureata in Giurisprudenza con 110 e Lode. La tesi, la figlia Marta l’ha sviluppata sul dolo eventuale e colpa cosciente nei delitti di omicidio, motivata dall’esperienza vissuta in tribunale per il processo per l’omicidio di suo padre. Marta Della Corte fatica un poco a credere nella giustizia dopo le continue offese subite dalla famiglia della vittima. Ma continua a mantenere la promessa a suo padre, e continua a credere che nel mondo esista la giustizia, come scriveva a ottobre su Facebook e come riporta Fanpage.it. >> Nuovo Dpcm: dal 24 dicembre Italia zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei lavorativi Franco, il Vigilante ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) LadelFranco Della Corte,a Napoli nel 2018, si èta in Giurisprudenza con 110 e. La tesi, laMarta l’ha sviluppata sul dolo eventuale e colpa cosciente nei delitti di omicidio, motivata dall’esperienza vissuta in tribunale per il processo per l’omicidio di suo padre. Marta Della Corte fatica un poco a credere nelladopo le continue offese subite dalla famiglia della vittima. Ma continua a mantenere la promessa a suo padre, e continua a credere che nel mondo esista la, come scriveva a ottobre su Facebook e come riporta Fanpage.it. >> Nuovo Dpcm: dal 24 dicembre Italia zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei lavorativi Franco, il...

