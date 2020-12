Vigilante ucciso a Napoli, la figlia si laurea in Giurisprudenza con 110 e lode: 'Ho promesso giustizia a papà' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marta Della Corte, figlia di Francesco , il Vigilante aggredito e ucciso da tre minorenni il 3 marzo 2018 all'uscita della metropolitana di Piscinola, a Napoli, si è laureata con 110 e lode in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marta Della Corte,di Francesco , ilaggredito eda tre minorenni il 3 marzo 2018 all'uscita della metropolitana di Piscinola, a, si èta con 110 ein ...

