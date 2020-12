VIDEO – Restaurata storica barca ‘Santa Rita’ (1961): pesca e progetti sociali (Di venerdì 18 dicembre 2020) Passione per il mare, amore per la tradizione, legame con Salerno. Luciano Fiorillo, con il fratello Carmine, hanno deciso di restaurare e riarmare “la più antica barca da pesca di Salerno”. Lo scafo è lungo 11 metri e oggi imbarca un motore Fiart da oltre 100 cavalli. La barca fu costruita dai maestri d’ascia dei Cantieri Navali Gatto di Santa Teresa. Quindi il varo, con tanto di benedizione, nel giugno del 1961. In questi anni è stata Restaurata con volontà, passione e amore propri di un artigiano. Listello dopo listello, chiodo dopo chiodo. Quindi il libro dei ricordi racconta, anche per immagini, una Salerno che non c’è più. E gli occhi diventano lucidi. “La ‘Santa Rita’ fu commissionata da nostra nonna, Vincenza Napoli” racconta Luciano. Che ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Passione per il mare, amore per la tradizione, legame con Salerno. Luciano Fiorillo, con il fratello Carmine, hanno deciso di restaurare e riarmare “la più anticadadi Salerno”. Lo scafo è lungo 11 metri e oggi imun motore Fiart da oltre 100 cavalli. Lafu costruita dai maestri d’ascia dei Cantieri Navali Gatto di Santa Teresa. Quindi il varo, con tanto di benedizione, nel giugno del. In questi anni è statacon volontà, passione e amore propri di un artigiano. Listello dopo listello, chiodo dopo chiodo. Quindi il libro dei ricordi racconta, anche per immagini, una Salerno che non c’è più. E gli occhi diventano lucidi. “Lafu commissionata da nostra nonna, Vincenza Napoli” racconta Luciano. Che ...

