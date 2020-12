VIDEO | Incontro Conte-Italia Viva dopo la lettera: gelo tra Chigi e Renzi (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Se la misura dell‘intesa tra il premier Giuseppe Conte e Italia Viva e’ data dalla durata dell’incontro di ieri sera a Palazzo Chigi, allora la crisi di governo e’ davvero dietro l’angolo. Appena 40 minuti, compresi i convenevoli, di faccia a faccia tra Matteo Renzi e la sua delegazione (le ministre Bellanova e Bonetti, i capigruppo Boschi e Faraone, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato) con il presidente del consiglio affiancato dal fidato capo di gabinetto Alessandro Goracci. La premessa, ovviamente, e’ la lettera infarcita di critiche che Matteo Renzi ha recapitato ieri. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Se la misura dell‘intesa tra il premier Giuseppe Conte e Italia Viva e’ data dalla durata dell’incontro di ieri sera a Palazzo Chigi, allora la crisi di governo e’ davvero dietro l’angolo. Appena 40 minuti, compresi i convenevoli, di faccia a faccia tra Matteo Renzi e la sua delegazione (le ministre Bellanova e Bonetti, i capigruppo Boschi e Faraone, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato) con il presidente del consiglio affiancato dal fidato capo di gabinetto Alessandro Goracci. La premessa, ovviamente, e’ la lettera infarcita di critiche che Matteo Renzi ha recapitato ieri.

