VIDEO Filippo Magnini nuoto | “E’ un nuovo inizio per me Sono sono qui a giocarmela”

"sono contento perché è il secondo 100 dopo tre anni. Nel 2016 avevo chiuso con 49?4, qui riprendere con 49?9 dopo così tanto tempo non è male". Con queste parole Filippo Magnini ha commentato il suo 100 stile libero nella vasca di Riccione, valido per gli Assoluti invernali 2020 di nuoto. Tre anni fa aveva dato l'addio all'agonismo, oggi nuovamente in piscina, ma non è un ritorno. Si parla di un percorso diverso: "Ho una maturità differente, tanti mi parlano di una ripresa, ma questo è un nuovo inizio. Il mio obiettivo, al di là del divertimento, è quello di dare un segnale. Mi han voluto fuori per tre anni (riferimento al doping) e io per carattere mio non potevo assecondare questo tentativo. Spero di potermela giocare per la staffetta. So che è un target quasi ...

