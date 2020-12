VIDEO | ‘Cartoons on the Bay 2020’: il festival su RaiPlay (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Da oggi venerdì 18 dicembre, a domenica 20 dicembre, RaiPlay sarà la casa dell’edizione 2020 di “Cartoons on the Bay”: il festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai Radio. In concorso lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, con cerimonia di premiazione online da sabato 19 dicembre alle 17.Tema dell’edizione sarà la tutela e la valorizzazione dell’universo femminile nel panorama dell’animazione internazionale. E il Festiva quest’anno, causa inesorabile le restrizioni Covid, sarà completamente in versione ‘digital’. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Da oggi venerdì 18 dicembre, a domenica 20 dicembre, RaiPlay sarà la casa dell’edizione 2020 di “Cartoons on the Bay”: il festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai Radio. In concorso lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, con cerimonia di premiazione online da sabato 19 dicembre alle 17.Tema dell’edizione sarà la tutela e la valorizzazione dell’universo femminile nel panorama dell’animazione internazionale. E il Festiva quest’anno, causa inesorabile le restrizioni Covid, sarà completamente in versione ‘digital’.

stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Comincia domani Cartoons on the bay, il Festival internazionale dell'animazione che potrà essere seguito su Raiplay. Quest'anno… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Comincia domani Cartoons on the bay, il Festival internazionale dell'animazione che potrà essere seguito su Raiplay. Quest'anno… - LaurangelsLaura : @il_dipendente Non è a guardare i cartoons? - Tg3web : Comincia domani Cartoons on the bay, il Festival internazionale dell'animazione che potrà essere seguito su Raiplay… - francosonoio1 : RT @Raicomspa: «Il tema dell'edizione 2020 di Cartoons on the bay è la valorizzazione delle figure femminili nel processo produttivo dell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO ‘Cartoons Accordo Sky Amazon - Prime Video su Sky Q e NOW TV su Fire TV Stick Digital-News.it