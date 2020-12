Vibonese-Palermo, Saraniti è pronto alla sfida speciale: il bomber rosanero deve far volare i rosanero (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Col Palermo a Vibo, Saraniti è pronto alla sfida speciale".Titola così l'edizione odierna del 'Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. Chi domenica, contro la Vibonese, tornerà certamente in campo è Andrea Saraniti. L'attaccante palermitano, che ha scontato il suo turno di squalifica, proprio con la Vibonese ha avuto il suo primo vero trampolino di lancio verso il calcio professionistico. Quella di domenica, dunque, sarà una sfida speciale per il classe '88, che allo Stadio 'Luigi Razza' "ha segnato 8 gol, tra il 2015 e il 2017". Adesso, però, "col Palermo cercherà il nono, da ex. Ma se dovesse arrivare non esulterà o quanto meno lo farà in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Cola Vibo,".Titola così l'edizione odierna del 'Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa. Chi domenica, contro la, tornerà certamente in campo è Andrea. L'attaccante palermitano, che ha scontato il suo turno di squalifica, proprio con laha avuto il suo primo vero trampolino di lancio verso il calcio professionistico. Quella di domenica, dunque, sarà unaper il classe '88, che allo Stadio 'Luigi Razza' "ha segnato 8 gol, tra il 2015 e il 2017". Adesso, però, "colcercherà il nono, da ex. Ma se dovesse arrivare non esulterà o quanto meno lo farà in ...

