Vibonese-Palermo, Plescia: "Domenica voglio segnare, ma non esulto. Sogno la Serie A con i rosanero" 

Parla Vincenzo Plescia. Vibonese-Palermo sarà una gara speciale per il nuovo bomber rossoblù, già a segno diverse volte in campionato. Palermitano di Villafrati, cresciuto nel settore giovanile rosanero, il 22enne attaccante in prestito dal Renate, ha tatuato il rosanero nel cuore ma Domenica - ha dichiarato lo stesso Plescia ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' -, sogna un gol proprio contro la squadra di Boscaglia: "Sto vivendo sensazioni belle ma molto strane, perché non mi aspettavo di affrontare il Palermo in Serie C e Domenica vivrò emozioni che mi porterò dietro per tutta la vita. Spero di segnare e se lo farò non esulterò perché ho grande rispetto per i tifosi palermitani e per la ..."

