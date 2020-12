Vibonese-Palermo, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it (Di venerdì 18 dicembre 2020) Poco più di quarantotto ore e sarà Vibonese-Palermo.In vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza", sabato 19 dicembre il tecnico Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa alle ore 11.15: su Mediagol.it la diretta testuale. Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Poco più di quarantotto ore e sarà.In vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza", sabato 19 dicembre il tecnico Robertointerverrà inalle ore 11.15: su.it la diretta testuale.

WiAnselmo : Vibonese-#Palermo, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su - Mediagol : Vibonese-#Palermo, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su - WiAnselmo : #SerieC, le partite del weekend in diretta su Sky: Potenza-#Catania e Vibonese-#Palermo, ecco come vederle in tv… - Mediagol : #SerieC, le partite del weekend in diretta su Sky: Potenza-#Catania e Vibonese-#Palermo, ecco come vederle in tv… - GDS_it : Vibonese-#Palermo, sfida tra bomber palermitani -