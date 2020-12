Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)DEL 18 DICEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, TRA ANAGNI E FERENTINO, AL MOMENTO SONO TRE I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI, NELL’INCIDENTE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE AUTO ORA SPOSTATE IN SICUREZZA INTANTO, SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD ANCHE INN INTERNA TRA LA CASSIA BIS E SINO ALLA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI IN USCITA PASSIAMO ALLE MISURE ANTISMOG NELLA CAPITALE FINO ALLE 20.30 DI ...