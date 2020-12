Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)DEL 18 DICEMBREORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1, PER UN INCIDENTE TRA LA BARRIERA DISUD E TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO, SI CONSIGLIA L’USCITA A MONTEPORZIO IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURRIOSI ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA ...