Via libera al Vaccino Moderna dalla FDA – un altro vaccino vicino alla diffusione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Col via libera al vaccino Moderna dalla FDA abbiamo sostanzialmente il secondo dei candidati vaccini più promettenti pronto alla distribuzione. Anche questa volta il voto è stato praticamente unanime: dietro la presentazione di una richiesta di approvazione di emergenza, valutati rigidamente i pro ed i contro, dei venti esperti convocati nessuno ha votato contro l’approvazione del candidato vaccino Moderna (solo un astenuto). Valgono in questo caso le stesse considerazioni dell’approvazione del vaccino Pfizer da cui sono partite le campagne vaccinali USA e UK e dal quale partirà la campagna Europea: siamo di fronte a vaccini di nuova generazione che per garanzie di efficacia e ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Col viaalFDA abbiamo sostanzialmente il secondo dei candidati vaccini più promettenti prontodistribuzione. Anche questa volta il voto è stato praticamente unanime: dietro la presentazione di una richiesta di approvazione di emergenza, valutati rigidamente i pro ed i contro, dei venti esperti convocati nessuno ha votato contro l’approvazione del candidato(solo un astenuto). Valgono in questo caso le stesse considerazioni dell’approvazione delPfizer da cui sono partite le campagne vaccinali USA e UK e dal quale partirà la campagna Europea: siamo di fronte a vaccini di nuova generazione che per garanzie di efficacia e ...

