Verona, è di nuovo emergenza. Juric: “Anche Di Carmine out, attacco al minimo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Verona ancora in emergenza.Situazione poco rosea in casa gialloblù, ancora in piena emergenza in attacco. Un problema già evidenziata in occasione del ko rimediato nello scorso turno di campionato contro la Sampdoria e che si ripresenterà Anche nella sfida di domani contro la Fiorentina in programma alle 15:00. Un argomento lungamente trattato dal tecnico della compagine veneta, Ivan Juric, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."In attacco ci è rimasto davvero poco, ma è così da inizio anno. Si è fatto male Anche Di Carmine adesso. Barak è squalificato. Se giocherà Salcedo? Penso di sì, ci è rimasto davvero poco, ma lui comunque ha fatto bene. Tameze in posizione più avanzata? Penso che a volte faccia meglio quando ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020)ancora in.Situazione poco rosea in casa gialloblù, ancora in pienain. Un problema già evidenziata in occasione del ko rimediato nello scorso turno di campionato contro la Sampdoria e che si ripresenterànella sfida di domani contro la Fiorentina in programma alle 15:00. Un argomento lungamente trattato dal tecnico della compagine veneta, Ivan, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Inci è rimasto davvero poco, ma è così da inizio anno. Si è fatto maleDiadesso. Barak è squalificato. Se giocherà Salcedo? Penso di sì, ci è rimasto davvero poco, ma lui comunque ha fatto bene. Tameze in posizione più avanzata? Penso che a volte faccia meglio quando ...

Mediagol : Verona, è di nuovo emergenza. Juric: 'Anche Di Carmine out, attacco al minimo' - infoitsport : Sorpresa Verona, c'è un nuovo rigorista: ecco come cambiano le gerarchie - Miti_Vigliero : Microcamere nascoste nelle mascherine: il nuovo 'trucco' per barare ai test per la patente Casi recenti scoperti a… - larenait : Questa mattina un altro vertice sulle misure da adottare durante le festività - Dalla_SerieA : Due gruppi alla ripresa, venerdì nuovo mattutino in chiave-Crotone - -

Ultime Notizie dalla rete : Verona nuovo Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 dicembre 2020 VeronaSera Coronavirus, Zaia: “La mia ordinanza per anticipare il governo? Idea rincoglionesca. Situazione critica in alcuni territori”

“A Verona la situazione è tiratissima ... L'ordinanza è già in vigore”. Secondo il nuovo documento, dopo le 14 non è più ammesso spostarsi dal Comune. Tante, tuttavia, le deroghe, per chi ad esempio ...

Nuovi provvedimenti anti Covid per il fine settimana a Verona

Con una conferenza stampa in streaming, il sindaco di Verona, Federico Sboarina ha elencato il nuovo piano che prevede dei provvedimenti anti Covid per il week end. Il primo cittadino ha spiegato: “E’ ...

“A Verona la situazione è tiratissima ... L'ordinanza è già in vigore”. Secondo il nuovo documento, dopo le 14 non è più ammesso spostarsi dal Comune. Tante, tuttavia, le deroghe, per chi ad esempio ...Con una conferenza stampa in streaming, il sindaco di Verona, Federico Sboarina ha elencato il nuovo piano che prevede dei provvedimenti anti Covid per il week end. Il primo cittadino ha spiegato: “E’ ...