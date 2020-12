VeraLab si aggiudica il Premio Pambianco leQuotabili 2020. A Cristina Fogazzi il primo posto tra le imprese entro i 50 milioni di fatturato

Ultime Notizie dalla rete : VeraLab aggiudica

Leggo.it

Un nuovo importante traguardo per VeraLab, il marchio di cosmetica ideato dall’imprenditrice Cristina Fogazzi. Il brand, infatti, si aggiudica il Premio Pambianco leQuotabili 2020, ...Nella nuova categoria per le aziende con fatturati sotto i 50 milioni di fatturato, si posizionano invece in prima posizione VeraLab (Estetista Cinica ... Artemide si è aggiudicata questo importante ...