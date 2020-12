Venerato, Napoli: “Insigne? Serve uniformità di trattamento, se vi raccontassi quello che ho sentito sui campi di Serie A…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il giornalista dice la sua sulla situazione Massa-Insigne Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha commentato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il giornalista dice la sua sulla situazione Massa-Ciro, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kisse ha commentato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MundoNapoli : Venerato ospite di Radio Kiss Kiss ha commentato la partita Napoli-Inter - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Venerato: “Il Napoli esce sconfitto contro l’Inter ma non ridimensionat… - sscalcionapoli1 : Venerato: 'Il Napoli esce sconfitto contro l'Inter ma non ridimensionato, Massa-Insigne? Sono vicino al pensiero di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Il Napoli esce sconfitto contro l'Inter ma non ridimensionato, Massa-Insigne? Sono vicino al pensiero… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Il Napoli esce sconfitto contro l'Inter ma non ridimensionato, Massa-Insigne? Sono vicino al pensiero… -