Val D'Isere – Nicole Schimdhofer fuori pista a 115 km/h (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nicole Schmidhofer, 31enne svizzera, è stata protagonista di un brutto incidente oggi durante la discesa in Val D'Isere. La sciatrice si è schiantata contro la barriera protettiva ad una velocità di 115 km/h finendo nel bosco. L'incidente a Nicole Schmidhofer La discesa libera femminile è stata sospesa a seguito del grave incidente che ha coinvolto Nicole Schmidhofer. La sciatrice svizzera è partita undicesima dal box di partenza e verso la fine del tracciato ha perso il controllo alla velocità di 115 km / ed ha sfondato la barriera protettiva. Più precisamente, è passato attraverso due file di recinzioni protettive ed è volato nella vicina foresta. Anche la Brignone è uscita nello stesso punto, per fortuna senza consequenze. Si è rialzata ed è scesa con i suoi stessi sci ai piedi. Coppa del Mondo di ...

