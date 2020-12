Vaccino | Pfizer da reazioni indesiderate al 50% | cattive notizie!

Leggi su chenews

(Di sabato 19 dicembre 2020)delsono state dichiarate in questi primi giorni di utilizzo in alcuni paesi come USA e Gran Bretagna. Approvato già nel Regno Unito e negli Stati Uniti, le notizie sul-Biontech non sono rincuoranti. Il farmaco potrebbe infatti provocare mal di testa, nausea e brividi e nel 50% dei casi ancheallergiche gravi ed. Guido Forni, Professore ordinario di Immunologia all’Università di Torino ed accademico dei Lincei ha affermato: “Ilè molto reattogenetico, ciòè inducepiù forti dei vaccini soliti. La metà delle persone in particolare giovani prova mal di testa, febbre e brividi, che però si risolvono in 24 ore”. Tutti i vaccini possono ...