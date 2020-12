Vaccino Pfizer, Arcuri "9.750 dosi per 27 dicembre"/ Gallera "Rispetti impegni presi" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vaccino Pfizer, Domenico Arcuri annuncia: "9.750 dosi in Italia per il 27 dicembre". Gallera, assessore della Regione Lombardia: "Rispetti impegni presi, aspettiamo personale extra" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020), Domenicoannuncia: "9.750in Italia per il 27"., assessore della Regione Lombardia: ", aspettiamo personale extra"

