Vaccino, il Ceo di Moderna ammette: "Non ce ne sarà mai uno che soddisfi la domanda di tutto il mondo"

Roma, 18 dic – "Non ci sarà mai un Vaccino capace di soddisfare da solo la domanda di tutto il mondo, e almeno per il momento neanche i primi due approvati saranno sufficienti" questa la secca affermazione del Ceo della casa farmaceutica Moderna, Stephane Bancel.

Bancel (Moderna): "E' già tanto un Vaccino in 11 mesi"

La dichiarazione è stata rilasciata alla rivista del Mit, la Mit Technology Review. Bancel, che è a capo della compagnia che sta per ricevere il via libera dall'Fda per il proprio candidato a Vaccino, sostiene inoltre che "questa è una cosa risaputa da tempo, non ci sarebbe stato alcun Vaccino sufficiente da solo per il pianeta. E' già notevole che in 11 mesi abbiamo due vaccini a mRna approvati, una cosa ...

