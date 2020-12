Vaccino Day del 27 dicembre, solo sconfiggere il Covid-19 ci potrà salvare (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle ore precedenti la riunione del Consiglio dei Ministri più importante del mese (la squadra di governo è in riunione dalle 18.00), la cosa più sicura che emerge è la fiducia e la speranza che si ripone sul Vaccino Day, segnato al 27 dicembre. Da questa data, inizieranno le vaccinazioni a tappeto in Europa contro il Covid Sars, lo ha riferito Ursula Von Der Leyen molto prima del via libera ufficiale dell’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco. 27, 28, 29 dicembre: Eu Vaccination Days Il Vaccino anti-Covid in arrivo, come abbiamo scritto tante volte, è quello di Pfizer BioNTech, già autorizzato da Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Al momento è stato somministrato al personale sanitario e così avverrà anche in Italia. Sul profilo Twitter della Presidente della Commissione ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle ore precedenti la riunione del Consiglio dei Ministri più importante del mese (la squadra di governo è in riunione dalle 18.00), la cosa più sicura che emerge è la fiducia e la speranza che si ripone sulDay, segnato al 27. Da questa data, inizieranno le vaccinazioni a tappeto in Europa contro ilSars, lo ha riferito Ursula Von Der Leyen molto prima del via libera ufficiale dell’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco. 27, 28, 29: Eu Vaccination Days Ilanti-in arrivo, come abbiamo scritto tante volte, è quello di Pfizer BioNTech, già autorizzato da Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Al momento è stato somministrato al personale sanitario e così avverrà anche in Italia. Sul profilo Twitter della Presidente della Commissione ...

Nelle ore precedenti la riunione del Consiglio dei Ministri più importante del mese (la squadra di governo è in riunione dalle 18.00), la cosa più sicura che emerge è la fiducia e la speranza che si ...

Arcuri “27 dicembre V-Day, italiani vaccinati entro l’autunno”

ROMA (ITALPRESS) - "I cittadini Ue inizieranno a vaccinarsi tutti il 27 dicembre, sarà un giorno simbolico e noi cominceremo a vaccinare i target che il Parlamento ha approvato. Il 27 sarà un bel gior ...

