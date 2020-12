Vaccino Covid, Rezza: “All’inizio dosi saranno poche, proteggere categorie ad alto rischio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vaccino Covid, il commissario all’emergenza Arcuri ha confermato ieri l’arrivo in Italia di 202 milioni di dosi in 21 mesi. Tempi dunque piuttosto lunghi per la campagna di vaccinazione che prenderà il via simbolicamente il 27 dicembre 2020 per entrare poi nella prima fase realmente operativa almeno due settimane più tardi. Questi i tempi, confermati oggi anche dal direttore della Prevenzione al ministero della Salute, Gianni Rezza. “Per cominciare la campagna vaccinale anti Covid – ha detto Rezza – è chiaro che All’inizio le dosi disponibili saranno poche. Simbolicamente inizierà il 27 dicembre. Dopo è previsto l’arrivo scaglionato di un numero sempre maggiore di dosi”. ARTICOLO ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020), il commissario all’emergenza Arcuri ha confermato ieri l’arrivo in Italia di 202 milioni diin 21 mesi. Tempi dunque piuttosto lunghi per la campagna di vaccinazione che prenderà il via simbolicamente il 27 dicembre 2020 per entrare poi nella prima fase realmente operativa almeno due settimane più tardi. Questi i tempi, confermati oggi anche dal direttore della Prevenzione al ministero della Salute, Gianni. “Per cominciare la campagna vaccinale anti– ha detto– è chiaro cheledisponibili. Simbolicamente inizierà il 27 dicembre. Dopo è previsto l’arrivo scaglionato di un numero sempre maggiore di”. ARTICOLO ...

