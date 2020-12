Vaccino Covid Pfizer dove si farà in Italia: la distribuzione regione per regione (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ quasi tutto pronto, dunque, per le prime somministrazioni del Vaccino Pfizer contro il Covid 19: l’Italia partirà con le prime dosi il 27 dicembre e seguirà un calendario particolare con alcune categorie(per esempio il personale ospedaliero) che verranno per prime immunizzate contro il virus che da mesi ormai sta tenendo sotto scacco il mondo intero. Ovviamente la domanda che tutti si pongono in questo momento, in attesa della partenza è una: dove si andrà a fare il Vaccino? Come saprete c’è bisogno di spazi per la conservazione e c’è bisogno anche di spazio per farlo ( oltre che di medici). Ogni regione ha quindi individuato ospedali e presidi dove il Vaccino si farà. Ecco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ quasi tutto pronto, dunque, per le prime somministrazioni delcontro il19: l’partirà con le prime dosi il 27 dicembre e seguirà un calendario particolare con alcune categorie(per esempio il personale ospedaliero) che verranno per prime immunizzate contro il virus che da mesi ormai sta tenendo sotto scacco il mondo intero. Ovviamente la domanda che tutti si pongono in questo momento, in attesa della partenza è una:si andrà a fare il? Come saprete c’è bisogno di spazi per la conservazione e c’è bisogno anche di spazio per farlo ( oltre che di medici). Ogniha quindi individuato ospedali e presidiilsi. Ecco ...

Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - Agenzia_Ansa : #Covid: Wsj, il #vaccino Moderna sembra bloccare la trasmissione già con la prima dose #ANSA - fattoquotidiano : Sondaggi, per 2 italiani su 3 il vaccino anti-Covid metterà fine a pandemia. 16% non vuole vaccinarsi, il 42% lo re… - italiadeidolori : RT @Alexand17447273: @italiadeidolori Infermiera sviene in diretta tv dopo essersi fata il vaccino Covid - qui_finanza : Plasma iperimmune contro il Covid: un “non farmaco” a costo zero che funziona ma nessuno vuole? Se ne parla pochiss… -