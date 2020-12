Vaccino Covid, i gazebo a forma di primula sono la ciliegina sulla torta. Ma la torta dov’è? (Di venerdì 18 dicembre 2020) La ciliegina sulla torta piace a tutti noi perché rappresenta qualcosa di esteticamente sfizioso che rende la composizione più gradevole e accattivante. Si tratta di un tocco quasi magico che dona un aspetto visivo gradevole e un significato di elevazione simbolica alla torta, trasformandola in una sorta di opera d’arte. Naturalmente il senso della ciliegina decade se la torta non c’è, oppure non è cotta bene o, peggio, è tutta pasticciata. Questo elemento simbolico, la ciliegina, mi pare prema molto alla struttura che si occupa dell’emergenza Covid. In marzo si volle mettere una sorta di imprimatur alla vicenda mascherine, togliendo l’Iva sulla loro vendita. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lapiace a tutti noi perché rappresenta qualcosa di esteticamente sfizioso che rende la composizione più gradevole e accattivante. Si tratta di un tocco quasi magico che dona un aspetto visivo gradevole e un significato di elevazione simbolica alla, trasndola in una sorta di opera d’arte. Naturalmente il senso delladecade se lanon c’è, oppure non è cotta bene o, peggio, è tutta pasticciata. Questo elemento simbolico, la, mi pare prema molto alla struttura che si occupa dell’emergenza. In marzo si volle mettere una sorta di imprimatur alla vicenda mascherine, togliendo l’Ivaloro vendita. Si ...

