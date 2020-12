Vaccino coronavirus, il 26 dicembre arrivano le prime dosi in Italia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Vaccino contro il coronavirus arriverà in Italia il 26 dicembre: lo riporta Il Messaggero, che ha scritto della comunicazione del commissario Domenico Arcuri nell’incontro tra Governo e Regioni. Le dosi saranno 9.750 e saranno dirottate all’ospedale Spallanzani di Roma. I vaccini partiranno dalla fabbrica Pfizer il prossimo 24 dicembre, il 26 arriveranno a Roma e il giorno dopo saranno smistati nei vari punti di somministrazione delle regioni. La Lombardia riceverà 1.620 dosi, l’Emilia–Romagna 975, il Lazio 955, il Piemonte 910 e il Veneto 875. Chi riceverà meno dosi saranno l’Umbria (85), il Molise (50) e la Valle d’Aosta (20). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilcontro ilarriverà inil 26: lo riporta Il Messaggero, che ha scritto della comunicazione del commissario Domenico Arcuri nell’incontro tra Governo e Regioni. Lesaranno 9.750 e saranno dirottate all’ospedale Spallanzani di Roma. I vaccini partiranno dalla fabbrica Pfizer il prossimo 24, il 26 arriveranno a Roma e il giorno dopo saranno smistati nei vari punti di somministrazione delle regioni. La Lombardia riceverà 1.620, l’Emilia–Romagna 975, il Lazio 955, il Piemonte 910 e il Veneto 875. Chi riceverà menosaranno l’Umbria (85), il Molise (50) e la Valle d’Aosta (20). L'articolo ilNapolista.

Da Moderna, la società americana che ha sviluppato uno vaccini anti coronavirus Sars-CoV-2, arriva una speranza anche contro le malattie rare. Ne parla Alberto Burlina, direttore Uoc Malattie metaboli ...

Il 27 dicembre, data di avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid, sarà per Rezza un giorno “simbolico”. Perché in questa prima fase “le dosi disponibili saranno poche”, il virus continuerà ...

Da Moderna, la società americana che ha sviluppato uno vaccini anti coronavirus Sars-CoV-2, arriva una speranza anche contro le malattie rare. Ne parla Alberto Burlina, direttore Uoc Malattie metaboli ...Il 27 dicembre, data di avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid, sarà per Rezza un giorno "simbolico". Perché in questa prima fase "le dosi disponibili saranno poche", il virus continuerà ...