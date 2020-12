Vaccino anti-Covid, Rezza: “Per ora non è prevista la somministrazione ai bambini all’interno della campagna” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al momento non è previsto che i bambini siano vaccinati contro il coronavirus all’interno della campagna vaccinale. Il chiarimento è arrivato da Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, che durante il suo intervento al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo ha sottolineato come non sia previsto per ora “l’inserimento dei bimbi nella campagna vaccinale”. I motivi? Sono diversi: “Non mi risultano ci siano sperimentazioni su bambini. Inoltre sono meno suscettibili al Sars-Cov-2 e più raramente hanno sintomi e malattia gravi. Terzo, non sono stati identificati come popolazione che sostiene la trasmissione dell’infezione nella comunità”, ha spiegato Rezza. I giovani e gli adolescenti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al momento non è previsto che isiano vaccinati contro il coronavirusvaccinale. Il chiarimento è arrivato da Gianni, direttoreprevenzione del MinisteroSalute, che durante il suo intervento al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo ha sottolineato come non sia previsto per ora “l’inserimento dei bimbi nellavaccinale”. I motivi? Sono diversi: “Non mi risultano ci siano sperimentazioni su. Inoltre sono meno suscettibili al Sars-Cov-2 e più raramente hanno sintomi e malattia gravi. Terzo, non sono stati identificati come popolazione che sostiene la trasmissione dell’infezione nella comunità”, ha spiegato. I giovani e gli adolescenti per ...

