Vaccino anti-covid, quanto costerà all’Italia: le cifre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vaccino anti-covid, pubblicata per errore la tabella dei contratti: ecco la cifra complessiva dell’Italia e per ogni dose Jakub Porzycki NurPhoto Getty ImagesIl costo del Vaccino per l’Italia è stato rivelato e a quanto pare grazie a un errore. La notizia la riporta Il Rifomista. Il belga Eva De Bleeker, segretario di Stato per il bilancio, ha pubblicato una tabella su Twitter ma erroneamente. Il post, infatti, è stato poi rimosso ma il contenuto era già stato salvato da qualche utente sul web. Il tweet conteneva la tabella con i valori dei contratti stipulati dall’Unione europea con le diverse case farmaceutiche: il nostro paese spenderà oltre un miliardo e mezzo di euro. Mentre si attende il via libera dell’Ema, l’Agenzia Europea Medicinale, per i vaccini di Moderna e Pzifer, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020), pubblicata per errore la tabella dei contratti: ecco la cifra complessiva dell’Italia e per ogni dose Jakub Porzycki NurPhoto Getty ImagesIl costo delper l’Italia è stato rivelato e apare grazie a un errore. La notizia la riporta Il Rifomista. Il belga Eva De Bleeker, segretario di Stato per il bilancio, ha pubblicato una tabella su Twitter ma erroneamente. Il post, infatti, è stato poi rimosso ma il contenuto era già stato salvato da qualche utente sul web. Il tweet conteneva la tabella con i valori dei contratti stipulati dall’Unione europea con le diverse case farmaceutiche: il nostro paese spenderà oltre un miliardo e mezzo di euro. Mentre si attende il via libera dell’Ema, l’Agenzia Europea Medicinale, per i vaccini di Moderna e Pzifer, ...

sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - fattoquotidiano : Sondaggi, per 2 italiani su 3 il vaccino anti-Covid metterà fine a pandemia. 16% non vuole vaccinarsi, il 42% lo re… - Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - OxfamItalia : 'La lotteria del #vaccino anti #COVID', rivedi la diretta promossa dal @DomaniGiornale, tra gli ospiti anche Sara A… - AntonellaBat70 : RT @byoblu: Quarto appuntamento per il No paura day a Cesena. I cittadini si sono riuniti in piazza contro la gestione del Covid-19. Il gov… -