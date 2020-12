Vaccino anti covid obbligatorio in Brasile: cosa succede a chi non si vaccinerà? (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Corte Suprema brasiliana ha sancito l’obbligatorietà del Vaccino anti covid: cosa succede ai cittadini che non si sottopongono alla vaccinazione. In queste settimane i governi di tutto il mondo stanno parlando dei piani di vaccinazione per il covid-19. Con i primi vaccini pronti ed in via di esaminazione, infatti, è necessario chiarire quante saranno le dosi in una prima fase, come avverrà la somministrazione e quali saranno le fasce di persone che hanno la priorità alla vaccinazione. In tutto il mondo da questo punto di vista c’è concordanza: i primi vaccini saranno inoculati al personale sanitario, alle forze dell’ordine e agli ultra ottantenni. Alcune dosi di Vaccino arriveranno nei prossimi mesi anche in Brasile, lo ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Corte Suprema brasiliana ha sancito l’obbligatorietà delai cittadini che non si sottopongono alla vaccinazione. In queste settimane i governi di tutto il mondo stanno parlando dei piani di vaccinazione per il-19. Con i primi vaccini pronti ed in via di esaminazione, infatti, è necessario chiarire quante saranno le dosi in una prima fase, come avverrà la somministrazione e quali saranno le fasce di persone che hanno la priorità alla vaccinazione. In tutto il mondo da questo punto di vista c’è concordanza: i primi vaccini saranno inoculati al personale sanitario, alle forze dell’ordine e agli ultra ottantenni. Alcune dosi diarriveranno nei prossimi mesi anche in, lo ha ...

