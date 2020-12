Vaccino anti-Covid, l'epidemiologa Chironna tra i primi medici a prenotarlo: "E' un privilegio ma anche un dovere" (Di venerdì 18 dicembre 2020) La prenotazione sul portale della Regione Puglia. La somministrazione, su base volontaria, inizierà a gennaio Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) La prenotazione sul portale della Regione Puglia. La somministrazione, su base volontaria, inizierà a gennaio

sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - fattoquotidiano : Sondaggi, per 2 italiani su 3 il vaccino anti-Covid metterà fine a pandemia. 16% non vuole vaccinarsi, il 42% lo re… - Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - uskiaudino : La mia lettera da Berlino di questa settimana - cronaca_news : Vaccino anti-Covid, l'epidemiologa Chironna tra i primi medici a prenotarlo: 'E' un privilegio ma anche un dovere'… -