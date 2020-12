Vacciniamo subito i lombardi | valgono di più” | l’hanno detto davvero

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Che sia provocazione o reale pensiero poco importa, quello che conta è ciò che è statoe come lo si è. Le reazioni impazzano. Ciocca (Facebook)In un momento, molto particolare, soprattutto per le regioni del nord, oggi sicuramente al centro, ancora una volta, c’è da aggiungere, dell’epidemia che ha colpito per la seconda volta il nostro paese, c’è chi pensa al dopo. Il dopo, evidentemente è rappresentato dal vaccino, l’opportunità di debellare una volta per tutte il virus, che tiene sotto scacco il nostro paese, e di fatto tutto il pianeta. Quale migliore idea che pensare al vaccino quindi. Il problema è come si pone il problema, eh si, perchè come al solito, qualcuno decide di fare i propri interessi, almeno rileggendo certe dichiarazioni, qualcuno immagina che in Italia, ci sia una regione, che ha più diritto di essere ...