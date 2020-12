"Vaccini anti-Covid? Dosi su base economica: se si ammala un lombardo vale più di un laziale": la tesi 'padana' dell'eurodeputato Ciocca (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il parlamentare europeo della Lega non è nuovo a uscite a effetto: "Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, abbia meno Vaccini". E a Radio Capital: "vale più un magazziniere lombardo di un ministeriale romano" Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il parlamentare europeoa Lega non è nuovo a uscite a effetto: "Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitdel Lazio, abbia meno". E a Radio Capital: "più un magazzinieredi un ministeriale romano"

