Vaccinazioni, pure la Grecia ci brucia sul tempo: parte il 27 dicembre una massiccia campagna (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Grecia si appresta ad avviare la campagna di vaccinazione contro il coronavirus il 27 dicembre, dopo l’arrivo nel Paese delle prime dosi, previsto il giorno prima. Lo ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis nel corso di un vertice dedicato al programma di vaccinazione di massa. Le prime forniture del vaccino saranno distribuite a cinque ospedali tra Atene e Salonicco. La precedenza, ha riferito Mitsotakis, sarà data al personale sanitario e ai residenti e agli operatori delle residenze per anziani. Dall’inizio della pandemia, la Grecia ha registrato 3.948 decessi. Nonostante il Paese abbia sofferto meno di altri la pandemia, le autorità mantengono alta la guardia a causa dello scarso numero di posti disponibili in terapia intensiva. Il governo ha imposto rigide misure contenitive all’inizio di novembre, ma la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lasi appresta ad avviare ladi vaccinazione contro il coronavirus il 27, dopo l’arrivo nel Paese delle prime dosi, previsto il giorno prima. Lo ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis nel corso di un vertice dedicato al programma di vaccinazione di massa. Le prime forniture del vaccino saranno distribuite a cinque ospedali tra Atene e Salonicco. La precedenza, ha riferito Mitsotakis, sarà data al personale sanitario e ai residenti e agli operatori delle residenze per anziani. Dall’inizio della pandemia, laha registrato 3.948 decessi. Nonostante il Paese abbia sofferto meno di altri la pandemia, le autorità mantengono alta la guardia a causa dello scarso numero di posti disponibili in terapia intensiva. Il governo ha imposto rigide misure contenitive all’inizio di novembre, ma la ...

