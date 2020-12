Usura | riciclaggio ed estorsioni | operazione ‘L’Americano’ | 4 arresti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito dell’“L’Americano”, hanno eseguito 4 misure coercitive, in particolare è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di D.A. (di anni 26) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, Dott. Domenico Di Croce, che ha, altresì, convalidato il fermo eseguito ad inizio settimana nei confronti di S.M. Inoltre, le indagini hanno consentito di porre in stato di fermo ulteriori tre soggetti, V.A. (di anni 34), V.R. (di anni 41), ed S.G. (di anni 31) Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino, hanno consentito di accertare come il fermato S.M. dedito adin concorso con l’intermediario D.A. sottoposto questa mattina agli, elargisse prestiti a privati cittadini ed imprenditori in difficoltà economiche, ...