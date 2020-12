USD RUB sale ancora dopo la decisione sui tassi della Banca centrale russa

Leggi su invezz

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il prezzo USD/RUB è salito oggi non appenan i trader forex hanno reagito alladi fine anno sul tasso di interessedi Russia. La coppia è quotata a 73,83, che è leggermente superiore al minimo di questo mese di 72,60. USD/RUBlaCBRBank of Russia lascia il tasso invariato Laha seguito le orme di altre banche globali lasciando invariato il tasso di interesse principale al 4,25%. È stato il quarto mese consecutivo in cui laha lasciato ial livello attuale. Lasul tasso di interesse è stata in linea con le aspettativemaggior parte degli analisti. ...