USA |  rischi al ribasso per crescita causa Covid-19 ed elevata disoccupazione

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresce, ma ad un ritmo più lento, il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 109,1 punti a novembre in aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente. Un dato superiore alle attese degli analisti (+0,5%) che si confronta con la crescita più robusta del mese di ottobre (+0,8% rivisto da +0,7%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 103,2 punti, mentre quella sulle aspettative future scende dello 0,4% a 106,9 punti. "Il LEI degli Stati Uniti ha continuato a salire a novembre, ma ha subito un rallentamento negli ultimi mesi, suggerendo una significativa moderazione della crescita ad inizio 2021?, ha affermato Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research presso The ...

