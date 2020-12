Usa, maxi attacco hacker alle istituzioni: “Grave rischo”. Colpita anche l’agenzia per la Sicurezza Nucleare. Sospetti sui servizi russi (Di venerdì 18 dicembre 2020) l’agenzia Usa per la Sicurezza informatica (Cisa) torna a lanciare l’allarme dopo il maxi attacco hacker dei giorni scorsi contro le istituzioni americane. In un nuovo avviso, diffuso dalla Cnn, gli esperti hanno spiegato che questo “rappresenta un Grave rischio” per il governo, le infrastrutture critiche e il settore privato. Un attacco condotto con “tattiche, tecniche e procedure che non sono ancora state scoperte”, anche se i principali sospettati rimangono i servizi russi, e che ha colpito addirittura l’agenzia per la Sicurezza Nucleare che conserva i depositi di armi atomiche Usa e il dipartimento per l’Energia. L’offensiva degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)Usa per lainformatica (Cisa) torna a lanciare l’allarme dopo ildei giorni scorsi contro leamericane. In un nuovo avviso, diffuso dalla Cnn, gli esperti hanno spiegato che questo “rappresenta unrischio” per il governo, le infrastrutture critiche e il settore privato. Uncondotto con “tattiche, tecniche e procedure che non sono ancora state scoperte”,se i principali sospettati rimangono i, e che ha colpito addiritturaper lache conserva i depositi di armi atomiche Usa e il dipartimento per l’Energia. L’offensiva degli ...

clikservernet : Usa, maxi attacco hacker alle istituzioni: “Grave rischo”. Colpita anche l’agenzia per la Sicurezza Nucleare. Sospe… - Noovyis : (Usa, maxi attacco hacker alle istituzioni: “Grave rischo”. Colpita anche l’agenzia per la Sicurezza Nucleare. Sosp… - UnioneSarda : #Usa, maxi-attacco #hacker contro le istituzioni americane: 'Seria minaccia per il governo' - goldenjoe75 : Maxi-attacco hacker agli Usa: Governo sotto controllo per mesi - chrisneel : Maxi-attacco hacker agli Usa: Governo sotto controllo per mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Usa maxi Usa:Biden lavora a maxi piano aiuti all'economia per gennaio Agenzia ANSA Usa: cyber-sicurezza, attacco hacker una seria minaccia

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il maxi attacco hacker contro le istituzioni americane scoperto nei giorni scorsi "rappresenta un grave rischio" per il governo, le infrastrutture critiche e il settore privato ...

Attacco hacker negli Usa, colpita anche l'agenzia per sicurezza nucleare | Falla in Orion, password troppo semplice

Il dipartimento per l'energia e l'amministrazione per la sicurezza nucleare nazionale, che conserva i depositi di armi atomiche Usa, hanno prove che hacker hanno violato i loro network nell'ambito di ...

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il maxi attacco hacker contro le istituzioni americane scoperto nei giorni scorsi "rappresenta un grave rischio" per il governo, le infrastrutture critiche e il settore privato ...Il dipartimento per l'energia e l'amministrazione per la sicurezza nucleare nazionale, che conserva i depositi di armi atomiche Usa, hanno prove che hacker hanno violato i loro network nell'ambito di ...