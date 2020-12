USA, anche SMIC e DJI nel nuovo ban contro imprese cinesi (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ci sono anche l’importante produttori di droni DJI e il principale produttore di chip del Paese SMIC tra le imprese cinesi oggetto di un nuovo ban da parte del Dipartimento del commercio statunitense. “Non permetteremo che la tecnologia statunitense aiuti l’esercito di un avversario sempre più bellicoso”, ha affermato il segretario al Commercio Wilbur Ross, spiegando che l’azione contro SMIC, in particolare, deriva dai rapporto dell’azienda con le autorità cinesi, che sempre più implementano mandati di fusione civile-militare e forniscono sussidi diretti ad aziende chiave. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che se fosse vero, l’inserimento di altre aziende nella blacklist sarebbe la prova dell’oppressione degli Stati Uniti nei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ci sonol’importante produttori di droni DJI e il principale produttore di chip del Paesetra leoggetto di unban da parte del Dipartimento del commercio statunitense. “Non permetteremo che la tecnologia statunitense aiuti l’esercito di un avversario sempre più bellicoso”, ha affermato il segretario al Commercio Wilbur Ross, spiegando che l’azione, in particolare, deriva dai rapporto dell’azienda con le autorità, che sempre più implementano mandati di fusione civile-militare e forniscono sussidi diretti ad aziende chiave. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che se fosse vero, l’inserimento di altre aziende nella blacklist sarebbe la prova dell’oppressione degli Stati Uniti nei ...

gennaromigliore : La condanna a morte è una barbarie antigiuridica oltre che disumana e fuori dal tempo. Provo orrore per chi nel 202… - Adnkronos : #Usa, altri guai per figlio @JoeBiden: nel mirino anche per sospetto riciclaggio - marcodimaio : Gli attacchi hacker di queste ore, tra cui spiccano quelli ai server Google (compreso Meet per le lezioni online) e… - annalyz3_ : @hurricarmen Capisco, anche se non è la definizione che la stragrande maggioranza della gente usa, penso. Allora se… - OrazioCovolo : @GioChirilly Si scopre che anche negli usa, nn ci sono tutte questi morti. -