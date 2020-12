Usa | a Pelosi e McConnell il vaccino anti Covid

(Di venerdì 18 dicembre 2020) NEW YORK, 18 DIC - La speaker della Camera Nancye il leader dei repubblicani in Senato Mitchsono stati vaccinati. "Mi auguro che tutti gli americani seguiranno il mio consiglio e si ...

(ANSA) – NEW YORK, 18 DIC – La speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell sono stati vaccinati. “Mi auguro che tutti gli americani seguiranno il mio ...Il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e la moglie Karen hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 in diretta televisiva alla Casa Bianca. A effettuare le iniezioni è stato il personale de ...