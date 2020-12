Usa 2020, Biden nomina Deb Haaland ministro dell’Interno. È la prima nativa americana al governo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha nominato Deb Haaland come ministra dell’Interno, un dipartimento che si occupa di territori federali e risorse naturali. Se confermata al Senato, sarà la prima nativa americana al governo nella storia degli Stati Uniti. Chi è Deb Haaland Deputata del Partito democratico e nativa americana da parte materna, discendente della tribù Laguna, Haaland, 60 anni, è nata a Winslow, in Arizona. “Sono fermo a un angolo di Winslow”, cantavano gli Eagles in una celebre canzone del 1972. Ne ha fatto di strada Haaland per entrare nella storia. Il cognome norvegese lo deve alle origine del padre, un ex ufficiale dei Marines. Mario Bonito L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente eletto Joehato Debcome ministra, un dipartimento che si occupa di territori federali e risorse naturali. Se confermata al Senato, sarà laalnella storia degli Stati Uniti. Chi è DebDeputata del Partito democratico eda parte materna, discendente della tribù Laguna,, 60 anni, è nata a Winslow, in Arizona. “Sono fermo a un angolo di Winslow”, cantavano gli Eagles in una celebre canzone del 1972. Ne ha fatto di stradaper entrare nella storia. Il cognome norvegese lo deve alle origine del padre, un ex ufficiale dei Marines. Mario Bonito L'articolo ...

