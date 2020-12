Uomini e Donne, Tina Cipollari è tornata con Vincenzo: l’opinionista fa marcia indietro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino, sono tornati insieme. A dare la notizia della rottura era stata la stessa opinionista di Uomini e Donne tramite la sua pagina Instagram. L’altro giorno, invece, la sorpresa: il settimanale “Diva e Donna” in edicola questa settimana ha pubblicato delle foto che mostrano i due fidanzati a passeggio insieme per Firenze. Tra loro sembra tornato il sereno, visto che i fotografi sono riusciti a immortalare anche baci e abbracci “furtivi”. Forse dunque si tratta di ritorno di fiamma ancora top secret, e prima di annunciare la riconciliazione, Tina vuole accertarsi che le cose vadano davvero bene. Tina Cipollari ha annunciato di essere tornata single Circa un mese fa, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 18 dicembre 2020)e il compagnoFerrara, ristoratore fiorentino, sono tornati insieme. A dare la notizia della rottura era stata la stessa opinionista ditramite la sua pagina Instagram. L’altro giorno, invece, la sorpresa: il settimanale “Diva e Donna” in edicola questa settimana ha pubblicato delle foto che mostrano i due fidanzati a passeggio insieme per Firenze. Tra loro sembra tornato il sereno, visto che i fotografi sono riusciti a immortalare anche baci e abbracci “furtivi”. Forse dunque si tratta di ritorno di fiamma ancora top secret, e prima di annunciare la riconciliazione,vuole accertarsi che le cose vadano davvero bene.ha annunciato di esseresingle Circa un mese fa, ...

