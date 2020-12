‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/12/20 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Io lo sapevo che sarei stata punita per aver gioito dell’incredibile vagonata (o secChiata, vista la performance umida sulle note di Flash Dance a cui abbiamo assistito) di trash che ci ha regalato la puntata di lunedì, LO SAPEVO. MAI MAI MAI stuzzicare il Karma, che poi ti ritrovi a dover mestamente screenshottare una carrellata di primi piani di una goduriosa Gemma Galgani reduce dall’accoppiamento con l’eroico Maurizio Guerci così pregni di pathos che COME MINIMO ti verranno in mente proprio sul più bello del pranzo di Natale, e l’arrosto di mamma ti si piazzerà sullo stomaco che manco con le cucChiaiate di Brioschi ne verrai a capo, e finirai col digerirlo alla Befana direttamente. Cioè, già il 2020 è stato quello che è stato, abbiam passato più tempo chiusi in casa che fuori e abbiamo visto più spesso Alfonso Signorini dei nostri ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Io lo sapevo che sarei stata punita per aver gioito dell’incredibile vagonata (o secta, vista la performance umida sulle note di Flash Dance a cui abbiamo assistito) di trash che ci ha regalato ladi lunedì, LO SAPEVO. MAI MAI MAI stuzzicare il Karma, che poi ti ritrovi a dover mestamente screenshottare una carrellata di primi piani di una goduriosa Gemma Galgani reduce dall’accoppiamento con l’eroico Maurizio Guerci così pregni di pathos che COME MINIMO ti verranno in mente proprio sul più bello del pranzo di Natale, e l’arrosto di mamma ti si piazzerà sullo stomaco che manco con le cuciate di Brioschi ne verrai a capo, e finirai col digerirlo alla Befana direttamente. Cioè, già il 2020 è stato quello che è stato, abbiam passato più tempo chiusi in casa che fuori e abbiamo visto più spesso Alfonso Signorini dei nostri ...

