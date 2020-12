‘Uomini e Donne’, Iván González di nuovo insieme a Oriana Marzoli? La risposta definitiva dell’ex tronista (Video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sembrava esser tornato il sereno nella vita di Iván González. L’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ha oggi abbandonato l’Italia per tornare in Spagna, la sua terra d’origine. Dopo aver partecipato a vari programmi tv italiani, come Temptation Island Vip ed il Gf Vip 4, Iván aveva fatto ritorno in Spagna per partecipare a La Casa Fuerte. Lì, aveva incontrato Oriana Marzoli, la showgirl con cui aveva intrecciato una storia d’amore. Alcune settimane fa, però, i due avevano discusso in diretta tv, lanciandosi accuse reciprocamente. La rottura quindi sembrava definitiva. Eppure una settimana fa, Iván aveva telefonato a sorpresa a Mujeres y Hombres, dove aveva svelato di essersi riconciliato con Oriana e di aver trascorso con lei ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sembrava esser tornato il sereno nella vita di. L’exspagnolo di Uomini e Donne ha oggi abbandonato l’Italia per tornare in Spagna, la sua terra d’origine. Dopo aver partecipato a vari programmi tv italiani, come Temptation Island Vip ed il Gf Vip 4,aveva fatto ritorno in Spagna per partecipare a La Casa Fuerte. Lì, aveva incontrato, la showgirl con cui aveva intrecciato una storia d’amore. Alcune settimane fa, però, i due avevano discusso in diretta tv, lanciandosi accuse reciprocamente. La rottura quindi sembrava. Eppure una settimana fa,aveva telefonato a sorpresa a Mujeres y Hombres, dove aveva svelato di essersi riconciliato cone di aver trascorso con lei ...

