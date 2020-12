Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 dicembre: Gianluca lascia, Maria lo consola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Che cosa ci riserverà l’ultima puntata di Uomini e Donne prima delle feste natalizie? Il dating show di Maria De Filippi chiude i battenti oggi 18 dicembre per le vacanze di Natale. Gemma è al settimo cielo, Gianluca De Matteis abdica al trono… Ultima puntata, oggi 18 dicembre 2020, di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi andrà infatti in vacanza durante le feste natalizie e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Che cosa ci riserverà l’ultima puntata diprima delle feste natalizie? Il dating show diDe Filippi chiude i battenti18per le vacanze di Natale. Gemma è al settimo cielo,De Matteis abdica al trono… Ultima puntata,182020, di. Il dating show diDe Filippi andrà infatti in vacanza durante le feste natalizie e Articolo completo: dal blog SoloDonna

