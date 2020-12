Uomini e donne anticipazioni: ci siamo, GIANLUCA lascia il trono! (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne, il fortunato dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il programma, stando agli ultimi aggiornamenti dei palinsesti Mediaset, proseguirà fino a martedì 22 dicembre e poi si concederà una pausa natalizia. Quella di oggi si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, che terrà il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo. Gemma farà in studio un clamoroso annuncio: in settimana si è vista con Maurizio e i due sono stati a letto insieme. La notizia shockerà gli opinionisti, increduli di fronte a tale inaspettata novità. Questo risvolto arriva dopo un’iniziale conoscenza partita con poche pretese e diventata, col passar del tempo, sempre più importante per la coppia. GIANLUCA a sorpresa deciderà di abbandonare definitivamente il trono. Il De Matteis si ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ultimo appuntamento settimanale con, il fortunato dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il programma, stando agli ultimi aggiornamenti dei palinsesti Mediaset, proseguirà fino a martedì 22 dicembre e poi si concederà una pausa natalizia. Quella di oggi si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, che terrà il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo. Gemma farà in studio un clamoroso annuncio: in settimana si è vista con Maurizio e i due sono stati a letto insieme. La notizia shockerà gli opinionisti, increduli di fronte a tale inaspettata novità. Questo risvolto arriva dopo un’iniziale conoscenza partita con poche pretese e diventata, col passar del tempo, sempre più importante per la coppia.a sorpresa deciderà di abbandonare definitivamente il trono. Il De Matteis si ...

matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - LeadingSystem : RT @matteosalvinimi: Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari. Il… - Agicakody : RT @matteosalvinimi: Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari. Il… -