Uomini e Donne, anticipazioni 18 dicembre: oggi l’addio di un discusso tronista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni 18 dicembre: oggi dovrebbe esserci una puntata che i fan del dating-show di Maria De Filippi non possono perdere e non solo perché sarà l’ultima prima dello “stop” per Natale. Infatti dovremmo vedere andarsene un tronista di cui da giorni è stato annunciato l’addio: Gianluca De Matteis. Il tronista saluta tutti tra le lacrime e si scusa Nella puntata registrata il 12 dicembre e che appunto dovremmo vedere nel pomeriggio, Gianluca ha ammesso di non essere proprio riuscito a provare dei veri sentimenti per nessuna delle sue corteggiatrici; nemmeno per Dalila, che sembrava la più “papabile” per un’uscita insieme da “Uomini e Donne“. … Così il tronista ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 dicembre 2020)18dovrebbe esserci una puntata che i fan del dating-show di Maria De Filippi non possono perdere e non solo perché sarà l’ultima prima dello “stop” per Natale. Infatti dovremmo vedere andarsene undi cui da giorni è stato annunciato: Gianluca De Matteis. Ilsaluta tutti tra le lacrime e si scusa Nella puntata registrata il 12e che appunto dovremmo vedere nel pomeriggio, Gianluca ha ammesso di non essere proprio riuscito a provare dei veri sentimenti per nessuna delle sue corteggiatrici; nemmeno per Dalila, che sembrava la più “papabile” per un’uscita insieme da ““. … Così ilha ...

