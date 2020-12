Un’Opera per il Castel Sant’Elmo: concorso per giovani artisti. Via al bando (Di venerdì 18 dicembre 2020) È online da oggi il bando della nuova edizione del concorso Un’Opera per il Castello, rivolto a giovani artisti tra i 21 e i 40 anni, per la selezione di un progetto artistico site-specific destinato agli spazi esterni di Castel Sant’Elmo a Napoli. Il concorso, giunto quest’anno alla VIII edizione, è promosso dalla Direzione Regionale Musei Campania, con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il tema di questa edizione è Chiusi dentro, chiusi fuori. Come salvarsi insieme, come ricostruire comunità. Cosa ci lascerà questa crisi? La scelta del tema di quest’anno non poteva prescindere dalla grande crisi, sanitaria ma anche economica ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) È online da oggi ildella nuova edizione delper illo, rivolto atra i 21 e i 40 anni, per la selezione di un progettoco site-specific destinato agli spazi esterni dia Napoli. Il, giunto quest’anno alla VIII edizione, è promosso dalla Direzione Regionale Musei Campania, con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il tema di questa edizione è Chiusi dentro, chiusi fuori. Come salvarsi insieme, come ricostruire comunità. Cosa ci lascerà questa crisi? La scelta del tema di quest’anno non poteva prescindere dalla grande crisi, sanitaria ma anche economica ...

