Un’alleanza digitale tra Europa e Stati Uniti? Il punto delle aziende tech

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’alleanzatrapassa da quella tra istituzioni e, unite nell’obiettivo finale di garantire reti sicure e veloci. Le opportunità per accelerare ci sono, a patto che le nuove regole non diventino un disincentivo agli investimenti. È ilsulla nuova sfida tecnologica per l’Occidente che arriva dalleIT, europee e statunitensi, intervenute al dibattito “and democracy, the alliance we need” organizzato da Formiche in partnership con il Centro studi americani (Csa) di Roma e la rappresentanza in Italia della Commissione europea. LE DECISIONI DI BRUXELLES Solo pochi giorni fa la Commissione di Ursula von der Leyen ha presentato due provvedimenti, il Digital Services Act (Dsa) e il Digital Market Act ...